Son dakika haber | Sakarya'da yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber | Sakarya'da yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Sakarya'da tarım aracı ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Son dakika haber | Sakarya'da yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Sakarya'da tarım aracı ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaali ilçesindeki adreslerden 2 tırpan motoru ve 2 motosiklet hırsızlığı yapıldığı ihbarını alan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Şüphelilerin A.Ç. (22), S.Y. (22), S.M.R. (22) ve Y.M.Ö. (21) olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıları yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaali, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 11:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Sakarya'da yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir Galatasaray'da Levent Şahin de görevinden ayrılacak Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm Trabzonspor, teknik direktörlük için Mircea Lucescu'yu gündemine aldı İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi İstanbul Boğazı'da yat tutup eğlenenler koronavirüsü hiçe saydı Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 413 lirayla rekor tazeledi En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Okulların açılmasını bayram süreci belirleyecek
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak         
09:03
Türkiye'ye kaçak giren teröristi sosyal medya fotoğrafları ele verdi Türkiye'ye kaçak giren teröristi sosyal medya fotoğrafları ele verdi         
08:47
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti         
08:44
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü         
08:33
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi         
08:07
İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi         
07:51
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum         
07:38
Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi         
07:33
Karagümrük taraftarları, evlerinin balkonlarında meşale yakarak takımlarını destekledi Karagümrük taraftarları, evlerinin balkonlarında meşale yakarak takımlarını destekledi         
23:34
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi         
23:25
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı         
23:04
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu         
21:58
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti         
21:56
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı 21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı         
20:09
Kocaeli'de kamyonla çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti Kocaeli'de kamyonla çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti         
20:01
Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 902 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 902 yeni vaka tespit edildi         
19:59
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi         
18:33
68 yaşındaki sapık, 13 yaşındaki erkek çocuğunu asansörde istismar etti 68 yaşındaki sapık, 13 yaşındaki erkek çocuğunu asansörde istismar etti         
18:18
Ermenistan'ı korku sardı: Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasından endişe ediyoruz Ermenistan'ı korku sardı: Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasından endişe ediyoruz         
18:13
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti         
17:58
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi? Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?         
17:52
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu         
17:17
4 aydır kayıp olan genç kız, erkek arkadaşı ile birlikte ailesine ait dükkanı soydu 4 aydır kayıp olan genç kız, erkek arkadaşı ile birlikte ailesine ait dükkanı soydu         
16:56
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım         
16:56
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu         
16:16
'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi 'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi         
16:10
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı         
16:04
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu         
15:09
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş         
15:01
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu         
14:17
Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor         
11:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2020 11:41:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Sakarya'da yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei