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Son dakika haber... Sakarya'daki şüpheli ölümde acı detay: 4 yaşındaki kızının önünde can verdi - Son Dakika

Son dakika haber... Sakarya'daki şüpheli ölümde acı detay: 4 yaşındaki kızının önünde can verdi

10.02.2022 13:07
Son dakika haber... Sakarya'daki şüpheli ölümde acı detay: 4 yaşındaki kızının önünde can verdi

Son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 19 yaşındaki Damla Kuş'un hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan dini nikahlı eşi ve misafirliğe gittiği ev sahibi adliyeye sevk edildi.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 19 yaşındaki Damla Kuş'un hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan dini nikahlı eşi ve misafirliğe gittiği ev sahibi adliyeye sevk edildi. Gözlerinin önünde annesinin hayatını yitirdiği 4 yaşındaki kızın ise pedagog eşliğinde ifadesinin alınması bekleniyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Ferizli ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Damla Kuş (19) ile dini nikahlı olduğu belirtilen eşi M.C.B. (23), yaklaşık 4 gün önce Konya'dan Ferizli ilçesinde bulunan M.C. isimli tanıdıklarının evine geldi. Burada genç kadın ile M.C.B. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Daha sonrasında ise genç kadın, ev sahibine ait tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce M.C.B. ile ev sahibi M.C. gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Kuş'un cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu ön otopsi merkezine kaldırıldı.

4 yaşındaki kızı önünde yaşamını yitirdi

Konuya ilişkin gözaltına alınan M.C.B. ve M.C. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkası olan ve bir süre önce cezaevinden çıkan M.C.B. ifadesinde, Damla Kuş ile tartıştıklarını, bu sırada Kuş'un ev sahibine ait olduğu belirlenen tüfeği alarak kendisini vurduğunu iddia etti. Gözaltına alınan ev sahibi M.C.'nin ise olay anında evde olmadığı belirtildi. Acı olayda annesi gözlerinin önünde yaşamını yitiren 4 yaşındaki kız çocuğunun ise pedagog eşliğinde ifadesinin alınması bekleniyor.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

19 yaşındaki genç kadının ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cinayet şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, konuya ilişkin geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor. Öte yandan, şüpheli M.C.B. ile hayatını kaybeden Damla Kuş'un, yaşadıkları Konya ilinde de birçok kez tartışma yaşadıkları öğrenildi. - SAKARYA

Son dakika haber... Sakarya'daki şüpheli ölümde acı detay: 4 yaşındaki kızının önünde can verdi
Son dakika haber... Sakarya'daki şüpheli ölümde acı detay: 4 yaşındaki kızının önünde can verdi
Son dakika haber... Sakarya'daki şüpheli ölümde acı detay: 4 yaşındaki kızının önünde can verdi
Son dakika haber... Sakarya'daki şüpheli ölümde acı detay: 4 yaşındaki kızının önünde can verdi
Son dakika haber... Sakarya'daki şüpheli ölümde acı detay: 4 yaşındaki kızının önünde can verdi
Son dakika haber... Sakarya'daki şüpheli ölümde acı detay: 4 yaşındaki kızının önünde can verdi

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Sakarya, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Sakarya'daki şüpheli ölümde acı detay: 4 yaşındaki kızının önünde can verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Sakarya'daki şüpheli ölümde acı detay: 4 yaşındaki kızının önünde can verdi - Son Dakika
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