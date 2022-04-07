Son dakika haber: Sakarya Emniyet Müdürlüğünden şehit aileleri ve gazilere iftar - Son Dakika
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Son dakika haber: Sakarya Emniyet Müdürlüğünden şehit aileleri ve gazilere iftar

07.04.2022 21:51
Son dakika haber: Sakarya Emniyet Müdürlüğünden şehit aileleri ve gazilere iftar

Edinilen son dakika haberine göre Sakarya'daki şehit aileleri, gaziler ve yakınları, Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Sakarya'daki şehit aileleri, gaziler ve yakınları, Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve eşi Meliha Kaya, Adapazarı ilçesindeki bir salonda düzenlenen programa gelenleri kapıda karşıladı. İftar öncesinde şehitler için hazırlanan video klip izletildi, şiirler okundu, Sakarya Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan musiki grubu dinleti sundu.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, programda yaptığı konuşmada, Türklerin köklü tarihinden bu yana hayrı insanlığa bayraklaştıran bir millet olduğunu belirterek, "İnsanı baş tacı yapmış bir milletin evlatlarıyız. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış, canıyla değer kazanmış, gazilerimizin kahramanlıklarıyla bize emanet edilmiş çok kıymetli, aziz vatanı paylaşıyoruz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehitlere rahmet, ailelerine sabırlar dileyerek, "Tabii ki biz onların yüreklerindeki yarayı ne kadar hissedebiliriz. Ama o yüreklerinde yanan yara etrafa gül dağıtıyor, hürmet dağıtıyor. Selam olsun şehit ailelerine." ifadesini kullandı.

Şehitlere ithafen yazılan bir şiiri okuyarak konuşmasına başlayan Emniyet Müdürü Kaya, polis teşkilatının, tarihinde pek çok aziz şehitleri ve kahraman gazileri olan, birbirine inanan ve güvenen, çelikten gönül zinciri kurmuş 330 bin kişilik büyük bir aile olduğunu dile getirdi. Kaya, "Devletimizin yüceltilmesi, milletimizin hak ettiği huzur ve güvene ulaşabilmesi için her gün daha çok çalışacağız." diye konuştu.

İl Müftüsü Hasan Başiş'in yaptığı dua sonrası programa katkılarından ötürü Yüce'ye, Vali Kaldırım ve Emniyet Müdürü Kaya tarafından plaket ve çiçek takdim edildi.

Şehit aileleri ve gazi yakınlarına el emeği hediyeler hazırlayan 72 yaşındaki Vasfiye Öner Tayat'a da teşekkür plaketi ve çiçek verildi.

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Sakarya, Polis, İftar, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Sakarya Emniyet Müdürlüğünden şehit aileleri ve gazilere iftar - Son Dakika


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