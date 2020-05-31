Son dakika haber... SAKARYA Hortum samanları havalandırdı - Son Dakika

Hortum samanları havalandırdı SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, bir tarlada oluşan hortum samanları havalandırdı. O anlar tarla sahipleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynarca Turnalı köyünde tarlada çalışan Coşkun İskender ve Mehmet Halil, aniden oluşan hortumun yarattığı etkinin şaşkınlığını yaşadı. Tarlanın ortasında oluşan hortum samanları havalandırdı. Samanlar metrelerce yukarı doğru havalandı. Hortum bir süre etkili olurken, etkisini kaybetmesiyle havalanan samanlar etrafa saçıldı. Bu sırada Coşkun İskender, hortumun oluştuğu yere doğru traktörle yanaşırken, o anları cep telefonuyla kaydeden arkadaşı uyarıda bulundu.