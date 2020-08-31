İşlettiği manav dükkanında silahlı saldırıya uğradı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde manav dükkanı işleten Hasan Teker, aralarında daha önceden husumet bulunan E.K.?nin silahlı saldırısına uğradı. Yaralı Hasan Teker hastaneye kaldırılırken saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesi Çevreyolu Caddesi üzerinde manav dükkanı işleten Hasan Teker, dükkanına gelen ve aralarında daha önceden husumet bulunan E.K. ile konuşmaya başladı. Konuşmanın tartışmaya dönüşmesiyle birlikte E.K., yanında getirdiği silahla önce yere daha sonra Hasan Teker'in bacağına ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yaralı Hasan Teker, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken saldırgan E.K.?nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan yaşanan olay sonrası dükkana gelen Hasan Teker'in annesi Hayriye Teker, "Oğlumun hiç suçu yoktu, daha önce aralarında kavga vardı. Gelmiş buraya, hiçbir şey yok gibi konuşurken oğlumu vurmuş sonra kaçmış. Yakalanmasını istiyorum, cezaevine atılsın oradan çıkmasın" dedi.