Son dakika haber... Sakarya merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber... Sakarya merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

17.05.2022 18:14
Son dakika haber... Sakarya merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

Son dakika haberler: Sakarya merkezli polis tarafından 4 ilde yapılan eş zamanlı FETÖ/PDY terör operasyonlarında 8'i kadın toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya merkezli polis tarafından 4 ilde yapılan eş zamanlı FETÖ/PDY terör operasyonlarında 8'i kadın toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube tarafından Sakarya, Amasya, Bursa ve Edirne illerinde FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 8'i kadın, 2'si erkek olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulduğu öğrenilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Fetullahçı Terör Örgütü, Sakarya, Polis, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Sakarya merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Sakarya merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
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