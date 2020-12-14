Son dakika haber! "Sakarya Yazarlarını Okuyor" çekilişini kazananlara kitapları verildi - Son Dakika

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasınca (SATSO) düzenlenen "Sakarya Yazarlarını Okuyor" çekiliş kampanyasını kazanan 10 kişiye kitapları teslim edildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, 2 bin 250'den fazla kişinin katıldığı çekiliş, kurumun sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirildi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, çekilişi kazanan 10 kişiye Sakaryalı 7 yazarın imzalı kitabını takdim etti.

Kampanyanın şehrin edebiyat değerlerini tanıtmak, hatırlatmak ve kültür-sanat anlamında şehrin etkinliğini artırmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Altuğ, yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Çekilişe katılan herkese teşekkür eden Altuğ, "Kazan talihlilerimizi tebrik ediyorum. Sakaryalılar yazarlarını bu kampanyalarla okumaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Kazanan talihliler de örnek çalışmadan dolayı SATSO'ya teşekkür etti.