Son dakika haber: Saklandığı evde kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber: Saklandığı evde kıskıvrak yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Bilecik'te hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs düzenlenen operasyonla saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

Bilecik'te hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs düzenlenen operasyonla saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan M.P.'nin ilçede bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Ardından hareket geçen ekipler M.P.'yi saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan ilk ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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