Son dakika haber... Saksonya Eyaleti Başbakanı Kretschmer DİTİB Leipzig Eyüp Sultan Camisi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Almanya'nın Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer, saldırıya uğrayan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Leipzig Eyüp Sultan Camisi'ne ziyarette bulundu.

Kretschmer, DİTİB Leipzig Eyüp Sultan Cami Derneği Başkanı Ömer Mumcu'ya saldırı nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Olayı duyduğumda çok üzüldüm. Hemen gerekli yerlere talimatlar vererek olayın aydınlatılmasını istedim. Camiye yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Biz, bu tür üzücü olayların bir daha yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Ömer Mumcu da ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini ve moral bulduklarını vurgulayarak, "Bu tür saldırıları sık sık yaşıyoruz. Camimiz maddi anlamda hasara uğradı, cana zarar gelmemesi de en büyük tesellimiz. Bundan sonra gerek polisle gerek Alman dostlarımızla da daha sıkı iş birliğinde bulunacağız." diye konuştu.

Berlin Din Hizmetleri Ataşesi Emre Şimşek ise Eyalet Başbakanı'na gösterdiği hassasiyet için Türk ve Müslüman toplumu olarak teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Hükümetten kınama

Öte yandan Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, cami saldırısını hükümet adına kınadıklarını bildirdi.

Hebestreit, Berlin'de yaptığı açıklamada, "İbadet yerlerine ve bu türden diğer tüm kurumlara yönelik bu tür saldırıları kınıyoruz. Bu çok çirkin ve failler yakalanmalı." ifadesini kullandı.

Pazartesi günü aşırı solcu grupların kentte düzenlediği gösteri sırasında bazı küçük gruplar yakındaki camiyi hedef alarak, binaya taş ve sert cisimler fırlatmışlardı.

Atılan cisimler nedeniyle binada hasar oluşmuştu.