Burdur'un, turkuaz rengi ve beyaz kumsallarıyla " Türkiye'nin Maldivleri" olarak da bilinen dünyaca ünlü gölü Salda, Dosso Dossi Fashion Show'un 2021 sonbahar-kış sezonu dijital platform defilesine ev sahipliği yapacak.

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, yaptığı yazılı açıklamada, Mars'taki Jezero Krateri'yle benzerliği NASA tarafından dünyaya duyurulan Salda Gölü'nün, bu kez modanın gündeminde yer alacağını belirtti.

Su kaynaklarının korunmasına da dikkat çekmek amacıyla alışılagelmişin dışında bir projeye imza atacaklarını ifade eden Eraslan, defile görüntülerinin 50 ülkede gösterime gireceğini kaydetti.

50 manken görev alacak

Defilede ünlü modeller Tülin Şahin, Özge Ulusoy, Jessica May, Şevval Şahin, Deren Talu ve Buse İskenderoğlu'nun da aralarında olduğu toplam 50 mankenin görev alacağını aktaran Eraslan, çekimlerin nisanda yapılacağını bildirdi.

Geçen yıl ağustosta Doğubayazıt'ta gerçekleştirdikleri defileyle büyük ses getirdiklerini belirten Eraslan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin moda ve turizm potansiyelini dünyaya duyurmaya, aynı zamanda bölgesel turizm ekonomisine de katkı sağlamaya devam edeceğiz. Salda Gölü'nde çok farklı tekniklerle yine dikkat çekici bir defile gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin en derin tatlı su gölü olan Salda'dan su kaynaklarının korunmasına dair mesaj vereceğiz. Moda ve turizmi birleştirdiğimiz konseptimizi bölgenin turizm ekonomisine de katkı sağlamak amacıyla genişletiyoruz."

Eraslan, çevresel hassasiyetler göz önünde bulundurularak ve yetkililerin denetiminde özel sistemler kullanılarak yapılacak çekimlerde, koreograf Yasin Soy yönetimindeki mankenlerin Salda Gölü'nün manzarası eşliğinde unutulmaz bir projeye imza atacaklarını ifade etti.