Son dakika haber | Salgın nedeniyle düğünlerini iptal eden çift, ödedikleri kaporayı geri alamadı - Son Dakika

Son dakika haber | Salgın nedeniyle düğünlerini iptal eden çift, ödedikleri kaporayı geri alamadı

Son dakika gündem haberi... KORONAVİRÜS salgını nedeniyle düğün organizasyonlarına getirilen kısıtlama sonrası 26 Eylül'de yapmayı planladıkları düğünlerini iptal eden ancak salon işletmecilerine geçen yıl verdiği 5 bin TL'lik kapora bedelini alamayan Fırat Durmaz, "Sevdiklerimizin sağlığı için iptal ettik.

Son dakika haber | Salgın nedeniyle düğünlerini iptal eden çift, ödedikleri kaporayı geri alamadı, System.String[]

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle düğün organizasyonlarına getirilen kısıtlama sonrası 26 Eylül'de yapmayı planladıkları düğünlerini iptal eden ancak salon işletmecilerine geçen yıl verdiği 5 bin TL'lik kapora bedelini alamayan Fırat Durmaz, "Sevdiklerimizin sağlığı için iptal ettik. Bunun üzüntüsünü yaşarken bir de maddi olarak yıprandık" dedi. Benzer birçok mağdur çiftin olduğunu belirten Çukurova Tüketici Hakem Heyeti Üyesi Avukat Burcu Pul ise çiftlerin yasal olarak paralarını geri alabileceklerini söyledi.

Türkiye'de mart ayından bu yana etkisini gösteren koronavirüs salgını sonrası kısa süre içinde düğünlerin geçici olarak yasaklanmasına karar verildi. 1 Temmuz 2020 tarihinde ise normalleşme sürecine girilmesiyle pandemi kurallarına uygun bir şekilde düğün organizasyonu düzenlemek serbest hale geldi. Ancak alınan kararlar sonrası kısıtlamalardan dolayı birçok çift düğünlerini iptal etme kararı aldı. Düğünlerini iptal eden bazı çiftler ise düğün salonu işletmecilerine önceden verdiği kapora ya da ön ödeme ücretini geri alamadı. Adana'da 26 Eylül 2020 tarihinde düğün için gün alan ancak daha sonra pandemi nedeniyle düğünlerini iptal eden Fırat- Tuğba Durmaz çifti de bu durum yaşayanlardan oldu. Düğünleri için 2019 yılında gün aldıklarını ve 5 bin TL ön ödeme yaptıklarını kaydeden Fırat Durmaz, o dönem Çin'de dahi salgının başlamamış olduğunu ve öngöremeyecekleri bir durum yüzünden düğün salonu sahipleri tarafından mağdur edildiklerini söyledi.

'ÖNCE ÖDEYECEĞİZ DEYİP SONRA VAZGEÇTİLER'Koronavirüs salgının etkisini göstermesinden sonra hem gelen kısıtlamalardan dolayı hem de sevdiklerinin sağlığını korumak amacıyla üzülseler de düğünlerini iptal etme kararı aldıklarını belirten Fırat Durmaz (29), düğün salonu sahiplerinin verdikleri parayı ödememesini ise şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi. Koronavirüs salgını henüz ortaya çıkmamışken 2019 yılında düğün için salon tuttuklarını dile getiren Durmaz, "Biz pandemiyi öngöremezdik ve o şartlar altında sözleşme yaptık. Bu rağmen düğün salonu işletmecileri yapıcı davranmadı ve ücretimizi ödemedi. Telefonla ve yüz yüze görüştük sonuç alamadık. Noter aracılığıyla ihtarname çektik ve Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurduk. Şu an süreç devam ediyor. İlk önce bize paramızı geri vereceklerini söylemelerine rağmen sonra vazgeçtiler. Düğünümüz iptal olduğu için manevi olarak yıpranmışken bir de maddi olarak üzüntü yaşadık. Alamadığımız bir hizmetin karşılığında 5 bin lira ödemiş olduk" diye konuştu.'O SÖZLEŞMELERİN GEÇERLİLİĞİ ORTADAN KALKAR'Son günlerde benzer durumda olan birçok mağdur çiftin paralarını geri almaya çalıştığını dile getiren Çukurova Tüketici Hakem Heyeti Üyesi Avukat Burcu Pul ise düğün salonu sahiplerinin çiftlerin ödedikleri parayı geri vermemek için yapılan sözleşmeleri dayanak gösterdiğini söyledi. Söz konusu sözleşmelerin çiftlerin imzaladığı dönemde şartların farklı olmasından dolayı geçersiz sayılacağını kaydeden Pul, "İtirazlar çoğalmaya başladı. Düğün salonu sahiplerinin verilen parayı geri ödememesinin hukuki hiçbir karşılığı yoktur. Çünkü onlar bu durumda basiretli tacir konumundadırlar. Çiftlerimiz bu tip durumla karşı karşıya kaldıklarında mutlaka karşı tarafa ihtarname göndermelidirler. Daha sonra Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak haklarını arayabilirler. Düğün salonu işletmecileri bu koşullarda çiftleri düğünü yapmaya zorlamaya ya da ücretlerini geri vermeme hakkına sahip değildir" dedi.'İKİ TARAFI DA ÜZMEYECEK BİR ANLAŞMA OLMALI'Kentte bir kır düğünü salonu işleten ve pandemi süreci sonrası çok zor zamanlar geçirdiklerini dile getiren işletmeci Ceyhun Erkovan ise bugüne kadar organizasyonlarını iptal eden tüm çiftlerine ödeme yaptıklarını belirtti. Bazı işletmecilerin çiftlerin parasını vermediğini kendilerinin de duyduğunu ve bunun yanlış olduğunu söyleyen Erkovan, şöyle konuştu:

"Çiftlerimiz tabii ki mağdur olmasın. Fakat işletmecileri de düşünmek gerek. Her iki tarafı da üzmeyecek anlaşmalar yapılabilir aslında. Örneğin biz bazı çiftlerimize ödedikleri paranın yarısını verdik yarısı bizde kaldı. Böylece 2021 yılında yapacakları düğün organizasyonları için paraları bizde saklı kalmış oldu. Bu şekilde iki taraf da mağduriyetini biraz olsun gidermiş oluyor. Tabi bu teklifi kabul etmeyen çiftlerimize hakları doğrultusunda ödemelerini geri yaptık. Bizim çiftlere  tavsiyemiz ise iptal seçeneği yerine ertelemeyi tercih etmeleridir."


Koronavirüs, Türk Lirası, Fırat, Düğün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 11:31 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Salgın nedeniyle düğünlerini iptal eden çift, ödedikleri kaporayı geri alamadı - Son Dakika

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