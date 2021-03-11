Son dakika haber! Salgınla mücadelede kapsamında Selimiye Camisi'nde denetim yapıldı - Son Dakika

Edirne'de "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında cami ve mescitlerde denetim gerçekleştirildi.

Haftalık tematik denetimler çerçevesinde Selimiye başta olmak üzere kentteki ibadethanelerde denetim yapıldı.

Edirne Müftülüğünün salgın tedbirlerine yönelik oluşturduğu ekip Selimiye gibi merkezde bulunan hem ibadet yapılan hem de turist çeken camilerde denetimlerini sıklaştırdı.

Edirne Valiliğince camilere konulan dezenfekte otomasyonları içindeki dezenfekteler etkisini yitirmemesi amacıyla sık sık yenileniyor, maskesi olmayanlara maske dağıtan görevliler avlu ve cami içerisindeki fiziki mesafenin korunmasına dikkat ediyor.

Bu arada ekip kent merkezi ve köylerdeki cenaze törenlerini de denetledi.

-"Seferberlik ilan etmiş durumdayız"

İl Müftülüğü Denetim Ekibi Koordinatörü, Müftü Yardımcısı Hüseyin Okuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgınla mücadele noktasında sıkı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Özellikle hem ibadet hem de ziyaret için çok sayıda kişinin geldiği merkez camilerde denetimi artırdıklarını ifade eden Okuş, şöyle dedi:

"Özellikle Selimiye çok ziyaretçi alıyor, arkadaşlarımız ziyaretçileri ve cemaatimizi maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine yönelik uyarıyor. Selimiye'den her gün salgınla mücadele hususunda uyarıcı anonslarımız yapılıyor burada yapılan anonslar merkezi sistemle köylerimizde de duyuruluyor, bilgilendirmeler devam ediyor. Sayın Valimizin başkanlığında seferberlik ilan etmiş durumdayız. Özellikle cenazelerde defin işlemi sırasında mesafenin mutlaka sağlanması konusunda arkadaşlarımız uyarıyor. Kırmızıdan mavi kategoriye geçmek istiyoruz."

Selimiye Camisi'ni ziyaret eden Hasan Hüseyin Uçkun da Edirne'nin riskli iller arasında olmasına rağmen Selimiye'yi ziyaret etmek için Gaziantep'ten geldiğini söyledi.

Kovid-19 tedbirlerinin titizlikle uygulandığını anlatan Uçkun, "Selimiye'de gördüğüm kadarıyla insanlar kurallara uyuyor. Hep birlikte bu kuralları uygularsak salgını bir an önce yenmiş oluruz." dedi.