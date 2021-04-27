Son dakika haber... Salihli'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber... Salihli'de uyuşturucu operasyonu
27.04.2021 13:17
Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 10 gram metamfetamin maddesi ile 2 bin 795 adet sentetik hap ele geçirildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 10 gram metamfetamin maddesi ile 2 bin 795 adet sentetik hap ele geçirildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 2 bin 795 adet sentetik hap, 10 parça halinde 9,82 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Konuyla ilgili 3 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA
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