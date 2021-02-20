Son dakika haber: Saltukova'da bir evde yangın çıktı: 2 çocuk dumandan etkilendi - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilenirken daire kısmen kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre ilçenin Saltukova beldesi Hacılar Köyü Kavuklar Mahallesi'nde bulunan Eşref Mekik'e ait bir evde yangın çıktı. Dumanı fark eden aile Saltukova itfaiyesini arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale ederken takviye olarak Çaycuma itfaiyesinden yardım istedi. Eşref Mekik'e ait 2 katlı evin birinci katında çıkan yangında 2 çocuğu alevler arasında mahsur kaldı. Çaycuma itfaiyesinin olay yerine gelmesiyle yangın kontrol altına alınarak içeride mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı. Dumandan etkilenen çocuklara ilk müdahale ambulansta sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken itfaiye ekiplerinin ilk incelemesinde yangının elektronik ses sisteminden kaynaklandığı belirtildi. - ZONGULDAK