Son dakika haber... Samandağ'daki orman yangını böyle görüntülendi - Son Dakika

Samandağ'daki orman yangını böyle görüntülendi
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen orman yangını drone ile görüntülendi.
İlçeye bağlı Yeniköy mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor
6 saattir süren söndürme çalışmalarında yerleşim yerlerine giden alevler kontrol altına alınırken yangın drone ile görüntülendi.
Ormanlık alanlara doğru ilerleyen yangına 2 hava aracı ve 40 arazöz ile müdahale sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 18:08 - Kaynak: İHA
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