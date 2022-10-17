SAMANLIKTA ÇIKAN YANGIN AHIR VE EVE SIÇRADI 3 İNEK ÖLDÜ

DİYARBAKIR'da, samanlıkta çıkan, ahır ile üstündeki eve sıçrayan yangında 3 inek öldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangın, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesine bağlı Küme Evler Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin samanlık bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Yangın kısa sürede eve ve altındaki ahıra sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ahırda bulunan 3 inek öldü.

Evin bir bölümünün de kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.