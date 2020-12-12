Son dakika haber... Samanlıkta çıkan yangın zeytin ağaçlarına sıçradı - Son Dakika

Son dakika haber... Samanlıkta çıkan yangın zeytin ağaçlarına sıçradı

12.12.2020 12:00
Son dakika haber... Samanlıkta çıkan yangın zeytin ağaçlarına sıçradı, System.String[]

Son dakika haberine göre MUĞLA'nın Milas ilçesine bağlı Bafa Mahallesi'ndeki bir samanlıkta yangın çıktı.

MUĞLA'nın Milas ilçesine bağlı Bafa Mahallesi'ndeki bir samanlıkta yangın çıktı. Çevredeki zeytin ağaçlarına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangın, Milas'ın Bafa Mahallesi'ndeki bir samanlıkta, saat 05.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle bölgedeki zeytin ağaçlarına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haber... Samanlıkta çıkan yangın zeytin ağaçlarına sıçradı
Son dakika haber... Samanlıkta çıkan yangın zeytin ağaçlarına sıçradı
Son dakika haber... Samanlıkta çıkan yangın zeytin ağaçlarına sıçradı
Son dakika haber... Samanlıkta çıkan yangın zeytin ağaçlarına sıçradı
Son dakika haber... Samanlıkta çıkan yangın zeytin ağaçlarına sıçradı
Son dakika haber... Samanlıkta çıkan yangın zeytin ağaçlarına sıçradı
Son dakika haber... Samanlıkta çıkan yangın zeytin ağaçlarına sıçradı
Son dakika haber... Samanlıkta çıkan yangın zeytin ağaçlarına sıçradı

İtfaiye, Yangın, Milas, Bafa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Samanlıkta çıkan yangın zeytin ağaçlarına sıçradı - Son Dakika


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