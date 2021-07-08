Son dakika haber! Samanlıkta korkutan yangın - Son Dakika

Adıyaman'da, samanlık içerisinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Çimen Köyü yakınlarında bulunan Mehmet Kurtuluş'a, ait samanlıkta yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden samanlık sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olay yerinde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN