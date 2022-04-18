Son dakika haber... Samsun'da 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırı kamerada - Son Dakika

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi kasığından vurularak ağır yaralanırken, silahlı saldırı anı ve yaşanan panik ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde saat 10.20'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde silahlı saldırıya uğrayan A.Ş.(29) tabancayla kasığından vurularak ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.Ş. tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenleyen E.K. (21) ise panik içinde yaya olarak kaçtı.

Saathane Meydanı'na giderek burada teksiye binen E.K., peşinde olan Cinayet Barosu ekipleri tarafından içinde bulunduğu takside yakalanarak gözaltına alındı. E.K.'nin olayda kullandığı tabancayı ise ticari taksinin şoför koltuğunun altına attığı tespit edildi. Polis silahı ele geçirirken, E.K. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Silahlı saldırı anı, vatandaşların panik içinde koşuşturması ve saldırganın kaçması ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN