SAMSUN'da düzenlenen operasyonda 103 şişe sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen 10 adrese operasyon düzenlendi. Aramalarda 103 şişe sahte içki, 107 sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | SAMSUN'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 2 GÖZALTI - Son Dakika