Kazada Sakine ve kızı Nisa Soydan (15) ile araçlarda bulunan Burhan Kabadayı (29), Sultan Çavuş (49), Meryem Karakoç (75), Safiye Vural (53) ve Feyzanur Vural (15) yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Samsun'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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