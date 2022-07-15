Son dakika haber... Samsun'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Samsun'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

15.07.2022 13:33
Son dakika haber... Samsun'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Samsun'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Samsun'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Mehmet Ali Kahrıman'ın kullandığı 52 FE 817 plakalı otomobil, Samsun- Ankara kara yolu 70. kilometre TBMM Hatıra Ormanı yakınlarında aynı yönde seyreden Sakine Soydan yönetimindeki 06 LLA 28 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı görerek yardım amacıyla kaza yapan araçların arkasındaki bankette duran 06 GD 967 kamyonete de aynı istikamete seyir halindeki Elife Hümeyra Vural idaresindeki 42 DSG 92 otomobil çarptı.

Kazada Sakine ve kızı Nisa Soydan (15) ile araçlarda bulunan Burhan Kabadayı (29), Sultan Çavuş (49), Meryem Karakoç (75), Safiye Vural (53) ve Feyzanur Vural (15) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Havza ve Kavak Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Ankara, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Samsun'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Samsun'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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