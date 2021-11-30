Son dakika haber! Samsun'da 4 kilo bonzai ele geçirildi: 4 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu 4 kilo 90 gram bonzai ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde durdurulan 1 araçta yapılan aramada 4 kilo 90 gram bonzai (sentetik kannabinoid maddesi) ele geçirdi. Olayla ilgili araç içerisinde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN