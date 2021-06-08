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Son dakika: 50 milyon liralık yatırımla içme suyu şişeleme tesisi kuruldu - Son Dakika

Son dakika: 50 milyon liralık yatırımla içme suyu şişeleme tesisi kuruldu

08.06.2021 11:38

Son dakika haberler... Samsun'un Ladik ilçesinde yaklaşık 50 milyon lira yatırımla kurulan içme suyu şişeleme tesisi, kısa süre içinde deneme üretimine başlayacak.

Samsun'un Ladik ilçesinde yaklaşık 50 milyon lira yatırımla kurulan içme suyu şişeleme tesisi, kısa süre içinde deneme üretimine başlayacak.

Akyar Mahallesi'nde doğal mineralli su kaynağı bulunan yere yatırım yapma kararı alan Şafak Zeybek ve ailesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci nedeniyle tesis kurulumunu 2 yılda tamamlayabildi.

İlk etapta 50 civarında kişinin istihdam edileceği tesiste tam kapasite ile üretime geçildiğinde 130'a yakın çalışanın bulunması hedefleniyor.

Akyar Su Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Zeybek, AA muhabirine, tesislerinde makineleri tamamladıklarını, otomasyon yazılımı ve kurulumunu yaptıklarını söyledi.

Kısa süre içinde deneme üretimlerine başlayacaklarını belirten Zeybek, "Suyumuz, Orta Karadeniz bölgemizin ilk ve tek ruhsatlı doğal mineralli suyu olma özelliğini taşımakta. PH değeri yüksek alkali su sınıfındadır. Debi ve rezerv olarak kaynağımız fabrikamıza uzun yıllar hizmet edebilecek durumda." dedi.

Tesislerinin kurulma sürecinin Kovid-19 salgını nedeniyle biraz uzadığını dile getiren Zeybek, "Tesisimizin kurulum maliyeti, yaklaşık 50 milyon lira olarak öngörülmekte. Rakamlar tesis üretime geçtiğinde güncellenecektir. İlerleyen zaman içinde saha ve üretimde 120 ila 130 kişi istihdamımız söz konusu olacak. Ben de Akyar Mahallesi'ndenim. Allah nasip etti, kendi mahallemizde yatırım yaptık ve insanlarımıza iş imkanı sağladık." diye konuştu.

Suyun kaynağının tesise çok yakın olduğuna işaret eden Zeybek, "Kaynak ile suyun ürün haline geldiği tesisimizin arası 350 metre. Bu da tesisimizi Türkiye'de sayılı tesislerin arasına sokmakta. Çünkü isale hattı ne kadar kısa olursa suyun kalitesi de kendisini korur." ifadesini kullandı.

Tesisin üretim müdürü Merve Sarıtaş ise farklı ebatlarda şişeleme yapılacağını anlatarak, şunları kaydetti:

"Tesisimizin yıllık üretimi vardiyalara göre değişiklikler göstermekle birlikte 0,5 ve 1,5 litre pet hattımızda saatte 28 bin şişe, 5 litre ve 10 litre pet hattımıza ise saatte 2 bin 500 şişe üretim yapılması planlanmakta. Bardak hattımızda ise 21 bin bardak su üretecek. 19 litre damacana hattımız 500 ile 550, geri dönüşümlü damacana hattımız ise 1100 adet dolum yapacak. Doğal mineralli suyun doğal kaynak sularından farkı, suyun içindeki mineral oranının yüksek olmasıdır. Suyumuzun PH oranı 8,10 ila 8,20 arasında mevsime göre değişmektedir."

Son dakika: 50 milyon liralık yatırımla içme suyu şişeleme tesisi kuruldu
Son dakika: 50 milyon liralık yatırımla içme suyu şişeleme tesisi kuruldu
Son dakika: 50 milyon liralık yatırımla içme suyu şişeleme tesisi kuruldu
Son dakika: 50 milyon liralık yatırımla içme suyu şişeleme tesisi kuruldu
Son dakika: 50 milyon liralık yatırımla içme suyu şişeleme tesisi kuruldu
Son dakika: 50 milyon liralık yatırımla içme suyu şişeleme tesisi kuruldu
Son dakika: 50 milyon liralık yatırımla içme suyu şişeleme tesisi kuruldu
Son dakika: 50 milyon liralık yatırımla içme suyu şişeleme tesisi kuruldu
Son dakika: 50 milyon liralık yatırımla içme suyu şişeleme tesisi kuruldu

İstihdam, Yatırım, Zeybek, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: 50 milyon liralık yatırımla içme suyu şişeleme tesisi kuruldu - Son Dakika


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