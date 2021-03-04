Son dakika haber: Samsun'da 71 yaşındaki adam yatağında ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haber: Samsun'da 71 yaşındaki adam yatağında ölü bulundu
04.03.2021 16:58
Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da 71 yaşındaki adam, evindeki yatağında ölü bulundu.
Samsun'da 71 yaşındaki adam, evindeki yatağında ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet eden 71 yaşındaki Ahmet Şaffak evindeki yatağında eşi tarafından ölü olarak bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Ekiplerin yaşlı adamın ölümünü şüpheli bulması üzerine cenaze otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kalp hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN
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