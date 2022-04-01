8 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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8 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı

01.04.2022 16:15

Samsun'un İlkadım ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.

Samsun- Ankara kara yolu Kıran Mahallesi otogar kavşağında tır ile buğday yüklü kamyon ve 6 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kazada hafif yaralanan bir kişi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonun kasasındaki buğday kara yoluna döküldü, Karayolları ekipleri temizlik için çalışma yürüttü.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kazaya müdahale ederek araçların kaldırılmasını sağladı.

Ulaşıma kapatılan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

8 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı
8 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı
8 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı
8 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı
8 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı
8 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı
8 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı
8 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 8 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika


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