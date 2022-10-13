Olay, Samsun Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinen bilgiye göre, Çarşamba Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde yetiştirerek ticaretini yaptığı bilgileri bulunan şahısların ikametlerine operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda, 9 kilo 975 gram esrar maddesi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Çarşamba, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Samsun'da 9 kilo 975 gram esrar ele geçirildi: 8 gözaltı - Son Dakika

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