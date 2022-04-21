Son dakika haber... Samsun'da akaryakıt istasyonunda havaya ateş açan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Samsun'da akaryakıt istasyonunda havaya ateş açan zanlı tutuklandı

21.04.2022 18:15
Son dakika haber... Samsun'da akaryakıt istasyonunda havaya ateş açan zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'un İlkadım ilçesinde akaryakıt istasyonunda silahla havaya ateş açan zanlı tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde akaryakıt istasyonunda silahla havaya ateş açan zanlı tutuklandı.

Hançerli Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna ateş eden eski çalışan İ.T, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İ.T'in iki gün önce de akaryakıt istasyonunun market görevlisine tehdit ve hakarette bulunduğu öğrenildi.

Dün, Hançerli Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna gelen eski çalışan İ.T, tabancayla havaya 3 el ateş ederek kaçmış, emniyet ekipleri, kurşunların istasyonun çatısına isabet ettiğini belirlemişti.

Son dakika haber... Samsun'da akaryakıt istasyonunda havaya ateş açan zanlı tutuklandı
Son dakika haber... Samsun'da akaryakıt istasyonunda havaya ateş açan zanlı tutuklandı
Son dakika haber... Samsun'da akaryakıt istasyonunda havaya ateş açan zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler yargılandıkları davada 5'er yıl hapis cezası aldı! Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler yargılandıkları davada 5'er yıl hapis cezası aldı! Akaryakıt istasyonunda silahla ateş açan şahıs yakalandı Akaryakıt istasyonunda silahla ateş açan şahıs yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Akaryakıt, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Samsun'da akaryakıt istasyonunda havaya ateş açan zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
18:00 Sponsor bulamadığını söyleyen şampiyon yarışmacıya Fatih Altaylı: Keşke Suriyeli olsaydın, belki yardım ederlerdi
17:57 Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler yargılandıkları davada 5'er yıl hapis cezası aldı!
17:54 Tarlasında oluşan obruk nedeniyle çiftçinin dünyası başına yıkıldı: Hayatımda ilk defa böyle bir çukur görüyorum
17:44 Vatandaş "HDP ile iş birliği yapmayın" dedi! Akşener'in cevabı net oldu
17:34 Restoranda doğum günü kutlayan kadının göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olup yönetime şikayet ettiler
17:29 Manchester United teknik direktör Erik ten Hag'ı resmen açıkladı!
17:18 Mariupol'ün düşmesinin ardından ABD, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi yollayacak
17:00 Moskova'da faciadan kıl payı dönüldü! Ayağı metronun kapısına sıkışan yolcu yerde böyle sürüklendi
16:38 Tarım Bakanlığı, Kinder markalı ürünleri toplatma kararı aldı
16:27 Madonna'dan cesur pozlar! Sosyal medya hesabından paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 18:22:16. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Samsun'da akaryakıt istasyonunda havaya ateş açan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement