SAMSUN'DA ARACIN SELE KAPILDIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika

O ANLARI ANLATTILAR: CANIMIZI ZOR KURTARDIK

Samsun'un Alaçam ilçesi Güvenli Mahallesi'ndeki selde dere kenarında evleri olan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Mahalleye ulaşımın sağlandığı yollar ve köprüler ise hasar gördü.

Aracı sel sularına kapılan Levent Taş'ın babası Hasan Taş, 'Buraya menfez yapmayın dedik ama yaptılar. Bu köprü olmasaydı bu kadar zarar görmezdik. 170 bin TL'lik arabamız gitti. Buranın hali belli. Konuşamıyorum bile, her şeyim gitti. Canımızı zor kurtardık. Evin camlarından dışarı atladık, öyle kurtulduk. Perişan vaziyetteyiz. Su yok, telefonlar çekmiyor" dedi.

'10 SANİYE İÇİNDE HER ŞEY GİTTİ'

Mahalle sakinlerinden Çetin Taş, 'Diyecek bir şey yok, 10 saniye içinde her şey gitti. Bir an önce yetkililerin gelip buna bir çare bulmaları lazım. Ben arabamı zor kurtardım. Arabamın içi su aldı ve şu an çalışmıyor" diye konuştu.

'BÜYÜK BİR AFET YAŞANDI'

Güvenli Mahallesi Camii İmamı Osman Kesici ise 'Burada büyük bir afet yaşandı. Karşıdaki komşularımız yan komşuya sığındılar. Komşularımız yaşıyor ama telefonlar çekmiyor diye kendilerinden haber bile alamadık. Araç sele kapıldı, silecekleri çalışıyordu ve o nedenle içinde biri var zannettik. İnsanların evini su bastı, kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İçme suyumuz yok, şehirle bağlantımız kesildi, yardım bekliyoruz' şeklinde konuştu.