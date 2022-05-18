Son dakika haber | Samsun'da avukata saldırıyla ilgili 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Samsun'da avukata saldırıyla ilgili 4 kişi tutuklandı

18.05.2022 00:41
Son dakika haber | Samsun'da avukata saldırıyla ilgili 4 kişi tutuklandı

Son dakika haber: Samsun'da bürosunun yanındaki lokantada müvekkili ile görüşürken saldırıya uğrayan avukatın yaralanması olayıyla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Samsun'da bürosunun yanındaki lokantada müvekkili ile görüşürken saldırıya uğrayan avukatın yaralanması olayıyla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Olay, Samsun'un Kılıçdede Mahallesi Samsun Adliyesi yanındaki bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Barosu avukatlarından Adem Erol kendisini telefonla arayan müvekkili ile avukatlık bürosunun yanındaki lokantada buluştu. Buraya gelen müvekkilinin hasımları olduğu ileri sürülen 4 kişinin saldırısına uğrayan Adem Erol saldırganlardan birinin silah kabzası ile kafasına vurması sonucu kanlar içinde kalarak hastanelik oldu. Yaralı avukat ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan E.K., D.S., M.G.K. ve E.N.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun Adliyesi, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Samsun'da avukata saldırıyla ilgili 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


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