Son dakika haber... Samsun'da belediye işçilerini taşıyan servis midibüsü devrildi: 2 ölü, 16 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber... Samsun'da belediye işçilerini taşıyan servis midibüsü devrildi: 2 ölü, 16 yaralı
08.01.2021 08:37
Edinilen son dakika haberine göre Samsun'un Atakum ilçesinde belediye işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde belediye işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Sedat Uzuner (42) idaresindeki Atakum Belediyesi temizlik işçilerini taşıyan 06 CHU 16 plakalı servis midibüsü Serhat Caddesi'nde devrildi.
Kaza yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Halim Türk (58) ve Kenan Demir, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan 16 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu "Kendi lüksümden bu saatten sonra ödün vermeyeceğim" diyen Hülya Avşar, dizi setine spor salonu kurdurtuyor Bakan Koca, "Türkiye Berat Albayrak yüzünden aşı alamadı" iddialarını yalanladı Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen aşıların ara sonuçları güvenli, onay sürecini başlattık Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Erol Bulut'un sözleri sorulan Çağdaş Atan, küplere bindi: Kendimi zor tutuyorum Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı