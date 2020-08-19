Son dakika haber... Samsun'da belediye önünde darbedilen kişi ile belediye meclis üyesi silahla yaralandı - Son Dakika

Samsun'un merkez Canik ilçesinde, belediye önünde darbedilen kişi ile Canik Belediyesi Meclis üyesi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Canik Belediyesi önünde henüz belirlenemeyen nedenle H.Ü, ellerinde silah bulunan kişiler tarafından darbedildi.

Pompalı tüfekle ateş edilen H.Ü. yaralandı.

Seken kurşun belediye önündeki çay ocağı yanında oturan Belediye Meclisi üyesi C.G'nin bacağına isabet etti.

Yaralılar sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olaya karıştığı öne sürülen şüphelilerden S.T. ve A.C'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.