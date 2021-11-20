Son dakika haber! Samsun'da "Beyin ölümü, organ nakli, donör bakım" semineri düzenlendi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı ve Türk Yoğun Bakım Derneği iş birliğinde "Beyin ölümü, organ nakli, donör bakım" semineri düzenlendi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi toplantı salonundaki seminere, yeni tip koronavirüs-19 (Kovid-19) salgını nedeniyle düşük olan organ bağış sayısının artırılmasına yönelik beyin ölümü tespitinde görev alan yoğun bakım, anestezi ve reanimasyon, nöroşirürji, nöroloji uzmanları, organ nakil koordinatörleri ve organ naklinde görev yapan hemşireler katıldı.

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, burada yaptığı konuşmada, göreve geldikten sonra dernek yapısı içinde gruplar oluşturduklarını anlattı.

Bu çalışma gruplarından birinin de beyin ölümü ve organ nakli grubu olduğunu dile getiren Demirkıran, "İlk hedefimiz bu ülkede farkındalık oluşturmak üzerine gerçekleşti. Bakanlıkla görüştük ve bu işi planladık. İlk destinasyon olarak da Samsun'u seçtik. 'Yeniden başlasın burada kalmasın' sloganıyla hayata geçirdik." dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan ise Kovid-19 salgınının tüm dünyayı etkilediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kovid-19 tüm süreçlere vurduğu baltayı maalesef organ nakli konusuna da vurdu. Bu noktadan baktığınız zaman sloganı çok anlamlı buluyorum. Bir şarkı parçasının nakarat kısmıydı. 'Yeniden başlasın burada kalmasın', bu noktada da çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bir istatistik geldi önüme. Burada oturan insanların belki bir organ nakli ihtiyacı yok ama bir organ nakline olan ihtiyacı ölme ihtimalinden daha yüksek. Yani bir gün burada otururken birileri için organ isterken, bir gün o organı isteyen biz olabiliriz."

Daha sonra Samsun, Sinop, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de organ nakili alanında çalışan sağlık çalışanlarına bilgi verildi.