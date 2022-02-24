Bir evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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Bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

24.02.2022 15:29

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Çiftlik Mahallesi Şevketiye Caddesi'nde 5 katlı apartmanın en üst katındaki, Şefika Y'ye ait evde kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı.

Yangını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.

Polis, iki gün önce de hırsızlık yapıldığı öğrenilen evdeki yangının kundaklama sonucu çıktığı ihtimali üzerine soruşturma başlattı.

Bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

YORUMLAR
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Çiftlik, İlkadım, Samsun, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bir evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika


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