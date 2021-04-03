Son dakika haber: Samsun'da bir kadın eski eşini tüfekle öldürdü - Son Dakika

Son dakika haber: Samsun'da bir kadın eski eşini tüfekle öldürdü
03.04.2021 22:55
Gelen son dakika haberine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kadın, tartıştığı eski eşini tüfekle öldürdü.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kadın, tartıştığı eski eşini tüfekle öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Köroğlu Mahallesi'nde A.P. (49) ile boşandığı kocası A.D. (51) arasında arazi anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.P, kendisini darbeden A.D'ye evdeki eski tüfekle ateş etti. Göğsünden vurulan A.D. olay yerinde hayatını kaybetti.
A.P. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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