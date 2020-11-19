Son dakika haber! Samsun'da bir kişi banyoda ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haber! Samsun'da bir kişi banyoda ölü bulundu
19.11.2020 15:19
Son dakika 3. sayfa haberi... Samsun'da 68 yaşındaki bir kişi evinin banyosunda ölü olarak bulundu.
Samsun'da 68 yaşındaki bir kişi evinin banyosunda ölü olarak bulundu.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde bugün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 68 yaşındaki Orhan Çakırcı komşuları yemek vermek için gittiklerinde evinin banyosunda onu hareketsiz halde bulundu. Olay, 112 ekiplerine haber verildi. Eve ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Orhan Çarıkçı'nın öldüğü tespit edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN
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