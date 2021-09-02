Boynuna perde ipi dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

M.E.Y'nin cenazesinin toprağa verilmek üzere Antalya 'nın Kumluca ilçesine gönderildiği öğrenildi.

Durumu fark eden anne N.Y, çocuğu ipten kurtararak sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de U.Y. ve N.Y. çiftinin kızları M.E.Y, evde oynadığı sırada stor perdenin ipinin boynuna dolanması sonucu asılı kaldı.

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