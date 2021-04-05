Samsun'un İlkadım ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
İlçeye bağlı Çatalarmut Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle 3 kişi arasında kavga çıktı.
D.A, Mevlüt Ceylan (54) ve Ümmet Ceylan'ı (56) tabancayla yaralandı. D.A. olay yerinden kaçtı.
Mevlüt Ceylan göğsünden aldığı 5 kurşun ile olay yerinde yaşamını yitirdi. Kafasından yaralanan Ümmet Ceylan ise Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlı D.A'yı kısa sürede Atakum ilçesinde yakaladı.
Kaynak: AA
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