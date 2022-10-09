Son dakika haber: Samsun'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
H.Ö. idaresindeki 55 E 1431 plakalı cip, Samsun- Ordu karayolu Kavakdibi mevkisinde S.T'nin kullandığı 55 AHC 427 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki H.T. ve cipte bulunan S.Ş. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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