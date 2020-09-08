Son dakika haber! Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre SAMSUN'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda, bu sabah İlkadım ve Atakum ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda Iraklı 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el koyuldu. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.



Son Dakika

Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti

RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı

FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti

Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada

Jose Sosa'dan transfer itirafı: Fenerbahçe beni çok istedi

Bu domates bildiklerinizden çok farklı! Bir kökten yüzün üzerinde ürün veriyor

Son Dakika: Tüm Türkiye'de meskenler hariç her alanlarda maske takmak zorunlu oldu

Son Dakika: 81 ilde yürürlüğe girecek! Restoran ve kafeteryalara bu gece itibariyle müzik kısıtlaması geliyor

Mason Greenwood ve Phil Foden'ın otele çağırdığı kadınlar kendilerini savundu: Futbolcu olduklarını bilmiyorduk

Vali yardımcısı ve kaymakamların da aralarında bulunduğu 50 kişi görevden uzaklaştırıldı

Evinde ölü bulunan 140 kiloluk adamın cesedi vinçle çıkartıldı

Son Dakika! Diyanet tartışma yaratan Heybeliada'daki binayı pandemi hastanesi olması halinde iade etmeye hazır

Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu

Doğada kendiliğinden yetişen Çördük meyvesi, birçok organa iyi geliyor

Koyunlarını kurtlardan kurtarmak isterken yere düştü, ateş alan tüfekle ablasını öldürdü