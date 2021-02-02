Son dakika haber: Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber: Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi tutuklandı
02.02.2021 15:32
Son dakika haberi: Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 gün önce terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda Irak uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan B.H.A.A., A.Q.K.S. ve A.S.H.H. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Q.K.S, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, B.H.A.A. ve A.S.H.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
-İHA-
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