Samsun'un Atakum ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan otomobilin devrilerek yayalara çarpması sonucu bir kişinin öldüğü, 3 kişi yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Körfez Mahallesi Ondokuzmayıs Üniversitesi Kavşağı'nda dün meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntüde, hafif ticari araç ile çarpıştıktan sonra devrilen otomobilin yayalara çaptığı anlar yer alıyor.
Kazada yaralanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Semih Murat Yücel, Ahmet Enes Bülbül ile Ayşegül Aydemir'in hastanedeki tedavisi ise sürüyor.
Samsun'da 16 Mart'ta, Yücel'in kullandığı 55 AEC 069 plakalı otomobil, Bülbül idaresindeki 55 AAH 266 plakalı hafif ticari araç ile çarpışmıştı. Devrilen otomobil kavşakta bekleyen Zehra Atmaca (29) ile Ayşegül Aydemir'e (47) çarpmıştı. Yaralılardan Atmaca, hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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