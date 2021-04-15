Son dakika haber! Samsun'da dilenci operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber! Samsun'da dilenci operasyonu

15.04.2021 14:20
Son dakika haber! Samsun'da dilenci operasyonu, System.String[]

Son dakika haberi... Samsun'da yapılan dilenci operasyonunda 10 yetişkin ve 6 çocuk suçüstü yakalandı.

Samsun'da yapılan dilenci operasyonunda 10 yetişkin ve 6 çocuk suçüstü yakalandı.

Samsun İlkadım Belediyesi, vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik mücadelesini sürdürüyor. İlkadım Zabıta ekipleri dinamik denetim kapsamında, Ramazan ayı olması nedeniyle vatandaşların dini ve vicdani duygularının çocuklarını da kullanarak vatandaşları rahatsız eden dilencilere yönelik bir denetim düzenlendi. Denetimde, çarşı merkezi başta olmak üzere cami önleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddeler kontrol edildi. Vatandaşlardan para dilenen 10 yetişkin ve 6 çocuk dilenci suçüstü yakalandı. Büyükşehir Dilenci Toplama Merkezine getirilen dilencilere pandemi dolayısıyla üst aramaları yapılmadığı kontrollerde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33'üncü maddesi uyarınca 187 TL para cezası kesildi.

"Ramazanın maneviyatı kullanan dilencilere müsaade etmeyin"

Konuyla ilgili açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Özellikle kadın dilenciler çocuklarını kullanmak suretiyle duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para istiyor. Zabıta personelimiz bu durumun önüne geçmek için gece-gündüz çalışıyor. Yakaladığımız her dilenci hakkında Büyükşehir Belediyemizin toplanma merkezinde cezai işlem uyguluyoruz. Ramazan ayının maneviyatını kullanan bu uyanıklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor. İlkadım'da bu tür vakaları en aza indirmek için dilencilere yönelik düzenlediğimiz denetimler aralıksız devam edecek" diye konuştu. - SAMSUN

Son dakika haber! Samsun'da dilenci operasyonu
Son dakika haber! Samsun'da dilenci operasyonu
Son dakika haber! Samsun'da dilenci operasyonu

İlkadım, Ramazan, Zabıta, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Samsun'da dilenci operasyonu - Son Dakika


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