İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal da operasyon dolayısıyla personelini tebrik etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen şüpheliler M.Ö, N.C, Y.Ö. ve H.Ç'nin ikametgah ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika

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