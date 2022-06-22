Son dakika! Silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika! Silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı

22.06.2022 14:48

Gelen son dakika haberine göre Samsun'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kaçak silah ticaretiyle ilgili çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen şüpheliler M.Ö, N.C, Y.Ö. ve H.Ç'nin ikametgah ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 19 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, kurusıkı tabanca, 62 kartuş, değişik çaplarda 4 bin 21 tabanca mermisi ile silah yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Operasyonda M.Ö, N.C, Y.Ö. ve H.Ç. gözaltına alındı. Zanlılardan Y.Ö. ve H.Ç, Emniyet'teki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal da operasyon dolayısıyla personelini tebrik etti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika

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