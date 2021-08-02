Son dakika haber! Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi edinilen H.A.H, A.A.A. ve A.A.R'nin adreslerinde arama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Samsun 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası yapılan provokasyonlara cevap verdi: Kimse bizi ayıramaz