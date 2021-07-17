Son dakika haber | Samsun'da eşi tarafından öldürülen polis memurunun cenazesi Sivas'ta toprağa verildi

Son dakika haberler... Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tartıştığı eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen özel harekat polis memuru Emrullah Çitil'in cenazesi, memleketi Sivas'ta defnedildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tartıştığı eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen özel harekat polis memuru Emrullah Çitil'in cenazesi, memleketi Sivas'ta defnedildi. Çitil'in (32) cenazesi, dün akşam saatlerinde memleketi Sivas'a getirildi. Cenaze, Ayyıldız Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Çitil'in ailesinin yanı sıra meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Samsun'da önceki gün, 5 katlı binanın birinci katında oturan özel harekat polisi Emrullah Çitil ile Karayolları Genel Müdürlüğünde memur olarak görev yapan eşi Yasemin Çitil arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Yasemin Çitil, beylik tabancasıyla 3 el ateş ederek eşini vurmuştu. Çitil, evin balkonundan kaldırıma düşmüş, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Son Dakika

10 araca çarpıp kayıplara karıştı, güvenlik kamerasından kaçamadı! Polis her yerde o sürücüyü arıyor

İki çocuğun taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Mahalleli taciz şüphelisine meydan dayağına girişince olanlar oldu

Çavuşoğlu ile Faisal bin Ferhan görüşmesinde bayrak krizi! Türk bayrağı daha küçük boyutta kullanıldı

Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım

Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın

Eski eşi Emine Ün'ün kız kardeşiyle görüntülenen Atilla Karataş: Yanlış anlaşılma olmasın

Görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi, Rize'de dehşet anları saniye saniye kameralarda!

Aşılamanın düşük olduğu Güneydoğu için uyarı: Bayramdan sonra vakalar pik yapacak