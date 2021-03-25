Son dakika haber | Samsun'da evinde baygın bulunan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
25.03.2021 17:25
Son dakika 3. sayfa haberi: Samsun'da evinde baygın halde bulunan 50 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'da evinde baygın halde bulunan 50 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki Ayşe Ekici, eşi tarafından evinin lavabosunda baygın halde bulundu. Olay 112 ekiplerine haber verildi. Ayşe Ekici ambulansla kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Ekici'nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kadının kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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