Alınan bilgiye göre, Selahiye Mahallesi 2. Bulvar'da annesiyle yaşayan M.K.Ö. (22) bunalıma girdiği gerekçesiyle evde başka kimse bulunmadığı sırada mutfaktaki ocakta ceket ve gömleğini ateşe verdi.

Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak