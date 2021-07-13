Son dakika haber! Samsun'da FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilenlere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, emekli uzman çavuş ile kapatılan askeri okul öğrencisini yakaladı.
Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
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