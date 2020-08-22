Son dakika haber... Samsun'da firari şahıs 5 silahla yakalandı - Son Dakika

Samsun'un Veziköprü ilçesinde firari bir şahıs evinde ele geçirilen 5 adet silahla yakalanarak gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde; 19 Ağustos tarihinde Samsun'un Vezirköprü ilçesi Ahmetbaba Mahallesi'nde, şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet av tüfeği, 1 adet tam otomatik makinalı tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ile kartuş ele geçirilmiştir. Firari durumdaki şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup adli işlemlerini müteakip 21 Ağustos tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir" denildi. - SAMSUN