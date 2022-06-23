Son dakika haber: Samsun'da fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Samsun'da fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı

23.06.2022 18:13
Son dakika haber: Samsun'da fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Samsun'un Vezirköprü ilçesinde fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde İ.K., K.T, A.A., S.B.,Y.N. ve G.A. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Vezirköprü Adliyesine sevk edildi. İ.K. ve K.T. tutuklanarak Vezirköprü Kapalı Cezaevine gönderildi. A.A., S.B.,Y.N. ve G.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Vezirköprü, Hisarcık, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Samsun'da fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Samsun'da fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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