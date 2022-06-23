Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde İ.K., K.T, A.A., S.B.,Y.N. ve G.A. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Vezirköprü Adliyesine sevk edildi. İ.K. ve K.T. tutuklanarak Vezirköprü Kapalı Cezaevine gönderildi. A.A., S.B.,Y.N. ve G.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Vezirköprü, Hisarcık, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Samsun'da fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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